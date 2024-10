24e sur la liste proportionnelle de la coalition « Takku Wallu Sénégal » : Adji Mbergane Kanouté, une surprise ?

À la 24e position sur la liste proportionnelle de la coalition Takku Wallu Sénégal, Adji Mbergane Kanouté ne verra-t-elle pas ses chances d’être de nouveau députée, anéanties ? L’ex vice-présidente du groupe parlementaire BBY est-elle victime des exigences de l’inter-coalition ou de ses récentes positions ?







La présidente de « Ensemble pour Demain » s’est, exprimée dernièrement sur la dernière sortie du gouvernement portant sur des accusations gravissimes. « À mon humble avis, Il est opportun que les sénégalaises et sénégalais soient enfin édifiés et que les accusés prennent « Enfin » la parole pour nous éclairer sur les supposées falsifications de chiffres auprès des partenaires et qui a valu, paraît-il, un taux d'endettement de près de 83,7% de F CFA à l’État du Sénégal. Il y va de leur crédibilité. J’ai été personnellement, interpellée et chaque sénégalais a besoin de savoir », s’est interrogée l’ancienne parlementaire qui pour rappel s'est investie à l’assemblée, sur les plateaux télés, à travers des émissions et à travers ses prises de parole dans l’hémicycle, ses activités de son parti UDS/ A et sur la terre du Saloum, pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar.







Une surprise qui fait penser aux positions que l’ancienne parlementaire prend souvent malgré son appartenance à la coalition de Macky Sall? Malgré cette interrogation, nous avons essayé d’entrer en contact avec l’ancien député sur la configuration de la liste dirigée par l’ancien chef d’État, Macky Sall. Mais pour l’heure, Adji Mbergane Kanouté qui n’a pas voulu se prononcer, donne rendez-vous dans les prochains jours.