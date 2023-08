24 personnes déférées après des « actes de sabotage » déjoués à Dakar : Le dossier criminalisé!

Libération révèle que 24 personnes ont été déférées hier par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar pour «association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, financement du terrorisme, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, complot contre l'autorité de l'état et atteinte à la sûreté de l'Etat ». En faveur d'un retour de parquet, elles reviennent au tribunal ce jour.





Il ressort de l'enquête que la Su avait reçu des informations selon lesquelles des individus préparaient des actes pour la journée du 11 août 2023 pour exiger la libération d'Ousmane Sonko. D'après les renseignements de la Su, ce groupe avait fini d'acquérir des cocktails Molotov, de l'essence, des herses pour poser des actes après s'être scindé en plusieurs cellules dans les secteurs des Parcelles Assainies, Yoff, l'autoroute à péage, la Vdn 3, Pikine et Yoff.





C'est dans ce cadre que le 10 août 2023, aux environs de 21h, le nommé Cheikh Diouf a été interpellé à Zac Mbao. Il a été trouvé porteur d'un sac contenant un total de 510 herses. Face aux enquêteurs, il a affirmé l'avoir acquis auprès d'un certain Bitèye établi à Kaolack et qu'il devait les livrer aux différents chefs de cellules. A la demande des enquêteurs, Cheikh Diouf a appelé les chefs de cellule pour les livraisons. Sur ce, il a procédé à l'interpellation des nommés Mactar Sall et Mamadou Bamba Cissé. Le premier a été interpellé à Keur Mbaye Fall et le second à Yoff.





Ces derniers, informe Libération, ont désigné d'autres chefs de cellules des Parcelles Assainies, Guédiawaye et Pikine. Il s'agit des nommés Yaya Sagna, Mohamed Seck alias Seydina et Hubert Edouard Mendy qui ont été interpellés le même jour vers 2 heures du matin. Par la suite, les policiers se sont transportés en sa compagnie, au domicile d'Hubert Edouard Mendy, président de la Jps de Sam Notaire où il a procédé à l'interpellation, à 03H30mns, de 11 personnes. Il s'agit des nommés Abdoulahi Sène, Youssoupha Guèye, Mansour Coly, Souleymane Sow, Ibrahima Fall, Pape Yara Mbaye, Pape Mamadou Sonko, Bouna Dieng, Lamine Seydi, Cheikh Sidy Moctar Faba et Ibrahima Diop tous membres de la Jps de Guédiawaye.





A 06h, il a été procédé à l'interpellation du nommé EL Hadi Thiam venu de Kaolack. Le 11 août, à 15h, un groupe de six personnes, recruté par Mouhamed Seck, en provenance de Kaolack, a été interpellé dans le centre-ville de Dakar, au moment où ils s'y étaient donné rendez-vous pour rejoindre ce dernier. Il s'agit des nommés Pape Ngom, Habib Sene, Aliou Diagne, Adama Niang, Pape Badji et Serigne Saliou Mbacké Gadiaga.





Entendu, Cheikh Diouf a affirmé qu'il est un militant de l'ex-Pastef à Kaolack. Selon lui, informe Libération, c'est le nommé Ahmadou Bamba Cissé qui lui a communiqué le contact téléphonique de Matar Sall; suivant les instructions d'une dame nommée Oumou Kalsoum Diallo, basée aux Etats-Unis, qui finance leurs activités. Il a renseigné que ce financement entre dans le cadre de l'exécution d'une série d'actes dans les secteurs de Rufisque, de la Vdn 3, des Parcelles Assainies, de Guédiawaye et d'autres secteurs ciblés dans le centre-ville.