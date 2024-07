1er sommet des pays de l’AES: Les décisions phares déclinées par le Mali, le Burkina et le Niger

Le premier sommet des Chefs d'Etat de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) s'est tenu le 06 juillet 2024 à Niamey, sous la présidence du Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l'Etat, placé sous le thème : « L'Alliance des Etats du Sahel.







Les 3 Chefs d'Etat ont fait un tour d'horizon du contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine et examiné la situation sécuritaire dans l'espace de l'Alliance. Ils se sont également penchés sur l'opérationnalisation de l'Alliance des Etats du Sahel ainsi que sur les questions de développement. Concernant la géopolitique de la sous-région ouest-africaine, le Chefs d'Etat ont rappelé la lourde responsabilité de la CEDEAO dans l'effritement des valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération entre les Etats et les peuples concernés.







Le Mali, le Burkina et le Niger ont souligné à cet égard, l'impact néfaste des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines et des menaces d'agression contre un Etat souverain. Les Chefs d'Etat ont salué la résilience des populations des trois pays de l'AES qui a été déterminante dans la levée des sanctions prises par l'UEMOA sur instigation de la CEDEAO. Pas de regret pour avoir quitté la CEDEAO. Les Chefs d'Etat, se sont félicités de leur retrait irrévocable et sans délai et ont également réaffirmé la pleine souveraineté de chacun des pays membres de l'AES dans les choix stratégiques concourant au bien-être de leurs populations.





Sur la situation sécuritaire dans l'espace de l'Alliance. Les Chefs d'Etat ont fait le point des attaques terroristes indiscriminées perpétrées dans les 3 Etats par « des obscurantistes instrumentalisés et téléguidés ». Ils ont également évalué les conséquences du phénomène de terrorisme sur les plans économique, social et humanitaire.







Sur le plan sécuritaire, les chefs d'Etat ont exprimé leur satisfaction pour les succès enregistrés grâce à la mutualisation des moyens dans la lutte contre le terrorisme. ils réaffirment leur détermination à combattre et à éradiquer ensemble le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace de l'Alliance. Ils ont rendu un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme et de l'insécurité au sahel. Ils se sont félicités de la mise en place d'une Force Conjointe des Etats du Sahel (FC/AES) lors de la réunion des Chefs d'Etat-major tenue à Niamey du 05 au 06 mars 2024. Cette Force a pour mission de mettre en œuvre un plan à caractère trilatéral permanent de lutte contre les groupes armés terroristes, la criminalité transnationale organisée et les autres menaces auxquelles ces pays font face.