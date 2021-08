15 millions pour la caution aux élections locales : Le Dr Abdoulaye Niane juge exhorbitant le montant.

Pour le Dr Abdoulaye Niane, le président de la coalition Jotna, le montant de la caution fixé par le ministre de l'intérieur ne reflète pas les jeux de la règle démocratique qui garantit la libre participation aux joutes électorales.



"À mon avis, c'est un montant très lourd. C'est une sorte de suffrage censitaire où l'argent va être déterminant et la démocratie ne mérite pas ça. C'est toujours la même méthode qui n'est pas républicaine. Vous appelez les gens à la négociation et vous prenez seuls votre décision. La dernière réunion avait vu les membres de l'opposition se positionner pour un montant de cinq millions et même en deçà de ça, et aujourd'hui le ministre sort son arrêté de quinze millions pour chaque type d'élection. Ce qui est très loin de ce que l'opposition a proposé. Et il ne faudrait pas que l'argent soit déterminant pour la participation aux élections car il y a des gens porteurs d'ambition et de projets pour leurs localités", déplore ainsi le Dr Abdoulaye Niane dans un entretien avec Dakaractu, que vous pourrez suivre très prochainement...