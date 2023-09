14ème congrès AEEMS : Issa Boubacar Diédhiou réélu pour un mandat de deux ans

Le 14ème congrès de l’Association des Élèves et Étudiants Musulmans du Sénégal (AEEMS) s’est tenu ce week-end à Rufisque. À cette occasion, Issa Boubacar Diédhiou a été réélu comme président de ladite association pour un mandat de deux ans.



Dès sa création, cette association à travers la formation et le renforcement pédagogique de ses membres, n’a pas tardé à s’implanter dans toutes les régions du Sénégal car elle a beaucoup insisté sur la formation et la capacitation des jeunes avec des séminaires sous régionaux.



Pour rappel, ce Congrès coïncidant avec la célébration des 30 ans d’existence de l’AEEMS se tient autour du thème : « AEEMS, 30 ans de veille et d’action : le Sénégal récolte le travail continu ».



Depuis 1993, l'Association des Élèves et Étudiants Musulmans du Sénégal (AEEMS) s'active à la réalisation de sa mission qui est d'œuvrer pour la promotion de l'Islam dans les écoles et les universités par le biais d'une formation religieuse, pédagogique et citoyenne, d'une assistance sociale et d'un cadre d'épanouissement spirituel, intellectuel, culturel et sportif.