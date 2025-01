À Yoff, notamment à la grande mosquée, les bonnes volontés, incluant des membres de la famille sainte et des fidèles engagés, se sont mobilisées pour assurer la réussite de l'événement. L'organisation Vision 129, très réputée dans la gestion des actions humanitaires dans la zone, joue un rôle central dans cette préparation. Depuis plusieurs années, cette association prend en charge la distribution de denrées alimentaires aux familles démunies de Ngor, Yoff et Cambérène. Cette année, elle a déposé 60 tonnes de riz qui seront distribuées à chaque comité local de Yoff ainsi qu'aux familles des descendants de Limamou Lahi, soulignant ainsi l'importance du soutien aux plus démunis, dans un contexte de difficultés économiques croissantes.







Bien que cet acte de solidarité et de soutien soit indispensable pour faire face aux défis de la vie quotidienne, il ne s'agit que d'une partie des efforts déployés par la communauté Layène. En amont de l'événement, plusieurs journées de Set Setal (nettoyage et aménagement) ont été organisées pour préparer les lieux de rassemblement et accueillir les invités dans les meilleures conditions. Ces actions collectives, portées par la volonté commune d'honorer l'héritage de Seydina Limamou Lahi, témoignent de l'esprit de solidarité et de fraternité qui anime cette communauté à l'approche de l’événement spirituel majeur de l'année.