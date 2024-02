144e Appel de Seydina Limamou Laye : Le directeur Général de Free au chevet de la communauté Layène

D’où la nécessité de déployer leurs moyens pour la bonne réussite de cette cérémonie qui se tiendra le week-end prochain. Au nom du khalife général, son représentant Serigne Dial Thiaw Laye a tenu à remercier le directeur général pour son élan de solidarité.



Après un tour chez le Khalife général, le directeur a consacré la deuxième étape de sa tournée chez le coordonnateur du groupement central à Cambérène, Seydina Issa Laye Thiaw. Sur place, il a fait le point sur la couverture de Free sur le plan technique et commercial. Il s’agit pour lui de la connexion, du renforcement de réseau, de la continuité de service sur la 4G et la 4G+, de l’augmentation pour l'absorption du trafic supplémentaire, le déploiement des moyens logistiques mais aussi d’apporter leur contribution à cet événement d’une dimension spirituelle et internationale.