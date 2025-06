137e Pèlerinage Marial de Popenguine : Revivez l’arrivée des pèlerins, une marée humaine portée par la foi

En ce 8 juin 2025, la ville de Popenguine est en pleine effervescence avec le 137e pèlerinage marial. Des milliers de dévots, provenant des quatre coins du Sénégal et d'autres régions, se sont rassemblés en ce lieu sacré pour rendre hommage à la Vierge Marie, dans une atmosphère conjuguant ferveur, introspection et chaleur humaine.



Dès le début, la petite ville côtière s'est mise en mouvement : des chants religieux, le son des tam-tams, des danses et des prières collectives ont rempli l'air. Les pèlerins, de tout âge, portent fièrement les habits colorés représentant leur diocèse, avançant avec conviction en direction du sanctuaire. L'atmosphère est à la fois grave et festive. Les communautés chrétiennes se regroupent dans une atmosphère de paix et de fraternité, partageant des instants de prière, de méditation et également de solidarité. Cette année, on perçoit une ferveur particulière, alimentée par les défis contemporains mais également par l'espoir d'un renouveau spirituel.