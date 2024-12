125 millions de Faux Dollars, Vraie Mafia : le coup de filet spectaculaire de la DIC face à un réseau de mafia sous-régionale

Un vaste réseau ouest-africain spécialisé dans la contrefaçon de dollars américains a été démantelé par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC). Ce coup de filet, réalisé le 6 décembre dernier, a permis de saisir l’équivalent de plus de 124 millions de francs CFA en faux billets, empêchant ainsi leur introduction sur le marché noir sénégalais. Retour sur une enquête minutieuse et une opération audacieuse qui a mis fin aux activités d’une mafia opérant entre Conakry, la Sierra Leone et Dakar.







Un renseignement clé et une infiltration risquée







Tout commence par un renseignement stratégique, selon les détails livrés par L’Observateur. Informés de l’existence d’une cellule sénégalaise active à Yeumbeul-Nord, les enquêteurs de la DIC mettent en place une opération d’infiltration. Se faisant passer pour des faussaires expérimentés, les limiers parviennent à gagner la confiance de trois figures clés du réseau : Boubacar Diallo, Mamadou Alpha Diallo, et un complice local identifié sous le nom de Seck.







Les policiers infiltrés parviennent à cerner les rouages de l’opération : les faux billets, composés de coupures de 200 000 dollars américains, doivent subir un “lavage” avant leur introduction sur le marché. Mais alors que le réseau s’apprête à finaliser son opération, les enquêteurs passent à l’action.







Une saisie impressionnante







Le 6 décembre, les agents arrêtent Boubacar Diallo et Mamadou Alpha Diallo en flagrant délit, saisissant avec eux une somme astronomique en faux billets. L’équivalent de 124 234 704 FCFA en coupures de dollars américains est placé sous scellés, ainsi que l’arsenal utilisé pour la fabrication et le conditionnement des faux billets.







Cependant, leur complice Seck parvient à échapper à l’arrestation, ayant quitté les lieux pour se procurer un produit indispensable au “lavage” des billets.







Un réseau ancré à Conakry







Les premiers aveux des suspects révèlent l’origine des faux billets. Selon Boubacar Diallo, ceux-ci proviendraient d’un ressortissant sierra-léonais basé au célèbre marché Médina de Conakry, en Guinée. Ce dernier serait un maillon essentiel du réseau, alimentant ses contacts à Dakar avec des billets destinés au marché noir. Une fois au Sénégal, Mamadou Alpha Diallo aurait activé ses réseaux pour trouver des faussaires compétents capables de préparer les billets pour leur circulation.







Une justice en marche







Présentés au procureur de la République, Boubacar Diallo et Mamadou Alpha Diallo devront répondre des charges d’association de malfaiteurs, de contrefaçon et de tentative de mise en circulation de faux billets. L’arsenal de fabrication et les billets saisis demeurent sous scellés, tandis que l’enquête se poursuit pour retrouver les complices encore en fuite, notamment Seck.







Un marché noir sous pression







Ce démantèlement s’inscrit dans une lutte acharnée contre le trafic de faux billets, un fléau qui gangrène les économies ouest-africaines. Grâce à ce coup de filet, la DIC envoie un message clair aux réseaux criminels opérant dans la région.







Selon L’Observateur, cette opération souligne également l’importance du renseignement et de la coopération transfrontalière pour neutraliser des réseaux bien organisés et aux ramifications tentaculaires. Reste à voir si les autorités parviendront à éradiquer totalement cette mafia sous-régionale.