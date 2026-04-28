Examen de la proposition de loi modifiant le code électoral : Les députés à l’assaut des articles L.29 et L.30
Autres articles
-
Code électoral : Tafsir Thioye dénonce une irrégularité procédurale et réclame l’annulation de la séance
-
Résidence Eden Roc : la Sogepa condamnée à payer plus de 333 millions FCFA
-
Affaire des adolescents arrêtés à Kaolack : tentative de viol sur mineur, “association de malfaiteurs”… Des révélations accablantes lors de l’enquête
-
Affaire Abdoulaye Seck et Dame Amar : “20 000 euros ou je balance tout...Tu as deux minutes pour...” ,plongée dans une affaire explosive mêlant héritiers, argent et chantage numérique
-
TOUBA - Serigne Mountakha sur l’ambition Onusienne de Macky : « J’ai déjà prié pour lui en l’ayant confié à Serigne Touba… Que Dieu fasse qu’il réussisse si c’est mieux pour lui ! »