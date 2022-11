[🔴Direct ] Séance d'entrainement d'apres-match Sénégal vs Qatar... avec les familles des joueurs !

La séance d’entraînement d’après match Sénégal vs Qatar s’est déroulée dans une ambiance bon enfant ce samedi après-midi au Duhail complexe de Doha. En présence de leurs familles (femmes, enfants et parents) les joueurs ont pu compter sur un soutien de taille peu avant le match crucial qui les attend ce mardi contre l’Équateur. Pendant plus d’une heure les enfants de Idrissa Gana Guèye, Koulibaly, Famara Diédhiou, Ilimane Ndiaye, Ismaïla Sarr et Cie ont couru partout sous le regard de leurs parents en mode décontractés…