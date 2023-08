​Elimane Lam à l’inauguration du terrain liberté 6 : « Ceci va permettre de mobiliser des ressources pour soutenir les populations »

Après avoir coupé le ruban inaugural du terrain de football synthétique de liberté 6, ce samedi après-midi, Elimane Lam, le bailleur, a invité tout un chacun à s’inspirer de son geste. Ceci afin d’offrir aux jeunes ces espaces d’épanouissement mais aussi d’autres opportunités de formation et d’emplois.



« C’est un modèle économique à copier. Nous les opérateurs économiques et les commerçants, avons compris qu’il y a des modèles économiques qui peuvent marcher et ceci en fait partie. C’est comme un produit commercial que nous mettons à la disposition des jeunes pour qu’ils puissent s’épanouir. Si vous vous rappelez, avant les associations sportives mettaient en place des cybercafés pour avoir des ressources. Aujourd’hui que nous avons les moyens, ceci peut permettre de mobiliser des ressources afin de mieux soutenir les populations… c’est un challenge que je lance à tous les opérateurs économiques, qu’ils investissent dans leurs localités. Nous devons éviter la fuite des capitaux » a-t-il exhorté.