​Des citoyens pris en otage par un conflit entre un promoteur immobilier et un maire : un cauchemar sans fin

Depuis plusieurs années, des citoyens sénégalais ont acquis des terrains dans une cité gérée par le promoteur immobilier Omar Sy, de la société Établissement Général de Bâtiment Omar Sy. Ces terrains, achetés en toute légalité, avec des titres fonciers validés, se retrouvent aujourd'hui au cœur d'une crise qui plonge les propriétaires dans une profonde désillusion. Le problème réside dans une demande d'autorisation de construction en suspens depuis plus de dix mois, faute de la signature du maire de la commune de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, malgré des démarches effectuées selon les règles.



Les propriétaires de ces terrains affirment avoir payé leurs redevances à l'État depuis plusieurs années, mais se retrouvent désormais dans une impasse totale. Après l'achat des parcelles, le paiement des impôts fonciers et l'obtention des titres officiels, ils ont déposé des demandes d'autorisation de construction, validées par le service de l'urbanisme. Toutefois, depuis plusieurs mois, ces demandes attendent toujours la signature du maire de la commune, sans aucune réponse.



"Malgré nos échanges avec le maire, aucune solution n'a été trouvée. Son silence suscite de nombreuses interrogations. Un conflit entre le maire et le promoteur semble être la cause principale de ce blocage. Les deux hommes sont des figures politiques de premier plan, et certains estiment qu'un différend personnel ou politique pourrait être à l'origine de cette situation. Nous avons l'impression que le maire utilise notre situation comme levier de pression, laissant ainsi des centaines de familles dans l'incertitude", déclare l'un des propriétaires.



Une autre personne concernée poursuit : "Ce qui est d'autant plus déplorable, c'est que parmi les citoyens affectés, beaucoup sont des femmes, des pères et mères de famille, voire des veuves qui ont investi leurs économies dans l'achat de ces terrains, ou ont contracté des prêts bancaires pour réaliser leur rêve d'une maison. Ces personnes, souvent âgées ou en situation de précarité, vivent dans l'angoisse. Elles payent des loyers en attendant de pouvoir construire, et les prêts qu’elles ont contractés risquent de leur être réclamés. Les autorités fiscales pourraient saisir leurs terrains, détruisant ainsi des vies et des espoirs."



Certains évoquent toutefois des mesures temporaires de suspension des constructions en zones littorales, émanant de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID). Cependant, ces mesures ne semblent pas avoir de lien direct avec les demandes d'autorisations de construction en suspens à Yoff, selon les concernés. "Les citoyens ne sont pas responsables des querelles politiques entre le maire et le promoteur. Ce que nous demandons, c'est une solution rapide et juste : la signature des autorisations de construction et la levée de cette impasse administrative qui dure depuis trop longtemps", explique un autre propriétaire, visiblement en colère.



Face à cette situation de blocage, les citoyens se tournent désormais vers d'autres autorités compétentes, notamment le préfet et le sous-préfet, pour que justice soit rendue et obtenir les autorisations nécessaires. Il semble que la situation ne pourra se dénouer que par l'intervention de ces instances, car l’espoir de voir le maire et le promoteur résoudre ce problème semble se réduire chaque jour.



Cependant nous avons tenté de contacter le maire de la commune de Yoff pour lui offrir un droit de réponse concernant cette situation, mais n’avons reçu aucune réponse de sa part. Après plusieurs tentatives, son bras droit qui nous a aussi bien écouté, nous a demandé simplement de rester à son écoute. Depuis, nos efforts sont restés vains...