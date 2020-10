En tournée nationale dans le cadre du programme Smart Sénégal, le directeur de l'Adie s'est rendu avec son équipe au chantier de l'espace Sénégal service de Kébémer afin de voir où en sont les opérations. Le point a été fait sur le chantier et des explications lui ont été délivrées.



Après avoir visité les projets de Smart Sénégal, le maire de la commune de Kébémer, Mamadou Lamine Thiam, a exprimé sa joie d'intégrer l'espace Sénégal service, ce bijou qui, à son avis, contribuera à faciliter l'obtention de documents administratifs. Se prononçant sur le projet Smart wifi, Mr Thiam estime que l'installation des points wifi dans les places publiques serait source d'attraction des jeunes vis-à-vis de ces lieux qui étaient peu fréquentés. D'ailleurs, des buvettes et autres services sont prévus alentours afin de booster l'économie locale.



Pour rappel, le programme Smart Sénégal regroupe en son sein cinq projets majeurs, à savoir "safe City", "Smart Territoire", "Ville sans fil", "Smart éducation" et "câble sous-marin"...