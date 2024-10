la distribution de Mercedes Benz par CFAO Mobility Sénégal et son influence sur le marché automobile local

Cette collaboration stratégique ne se limite pas à l'élargissement de l'offre automobile au Sénégal, mais a également un impact direct sur l'économie locale. En introduisant des modèles sophistiqués, dotés des dernières avancées technologiques en matière de sécurité, de confort et de performances tel que la GLE ou encore la gamme AMG, CFAO Mobility Sénégal et Mercedes-Benz placent la barre plus haut pour les standards du secteur. Cela pourrait inciter les autres acteurs du marché à rehausser leur niveau de service et d'innovation.