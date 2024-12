Ziguinchor/Festival Koom-Koom 2024 : L'autonomisation des Femmes au cœur de la 17e Édition

La 17e édition du Festival Koom Koom de Ziguinchor s'est ouverte ce mardi 17 décembre 2024. Organisé par l'association Goorgoorlu, dont Khalifa Dramé est le président, le Festival Koom Koom a débuté par un forum scientifique, sous le thème du renforcement de l'autonomisation économique durable des femmes et la promotion de l'équité sociale et territoriale, la promotion de la solidarité. Des sous-thèmes seront discutés durant les cinq jours de panels animés par d'éminents experts sur le tourisme durable, la promotion de la destination Sénégal, la Zlecaf, les Industries culturelles et créatives.



Cet événement qui est une rencontre panafricaine en terre casamançaise verra la présence de plusieurs pays de la sous-région, la Gambie, le Mali, la Guinée... Ainsi des veillées culturelles seront organisées à partir du mercredi 18 décembre au village du Festival, à la Place Bambaya avec la participation de plusieurs artistes et invités surprises. Outre le Forum scientifique, un éductour est prévu pour trois jours (du 17 au 19 décembre) dans les localités touristiques de la région de Ziguinchor, une foire d'échanges et de promotions de produits locaux. La particularité cette année est le concours de slam qui vient s'ajouter au concours de Littérature du Professeur Nouha Cissé, sous le thème de la Cedeao, destiné aux élèves des lycées de la région dont la finale est prévue tout comme une formation sur le leadership féminin.