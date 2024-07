Ziarra Achoura à Tivaouane: " Donnons aux vrais acteurs de l'agriculture le matériel pour qu'ils travaillent, sans quoi l'autosuffisance alimentaire restera un simple slogan"(Serigne Moustapha Sy Al Amine)

La cérémonie officielle de la Ziarra Achoura dédiée à la jeunesse Tidjane, a été paraphée cet après-midi, dans la cité religieuse de Tivaouane.



À cette occasion, Serigne Moustapha Sy Al Amine s'est adressé à la jeunesse fortement mobilisée, cette année. " L'avenir d'un pays se dessine par l'engagement de sa jeunesse . Une jeunesse engagée qui se projette vers la voie du développement, va forcément réussir le développement", a-t-il indiqué revenant ainsi sur un projet de" jeunes développeurs" tidjanes.



Poursuivant, le guide religieux s'est voulu un peu plus clair. " On ne peut pas développer un pays sans pour autant faire allusion au secteur primaire... Tout le monde sait que l'agriculture est le soubassement du développement d'un pays...C'est dans l'agriculture qu'on trouve les sources du développement de ce pays".



Et d'après lui, il y a des préalables pour réussir le saut. " Il faudrait un cultivateur, des semoirs, des arracheurs, des batteurs...Nous devons aller vers la matérialisation de l'agriculture et donner aux vrais acteurs de l'agriculture le matériel pour qu'ils travaillent, sans quoi l'autosuffisance alimentaire restera un simple slogan...".



Serigne Moustapha Sy Al Amine a sollicité des prières au représentant du khalife pour que le ciel puisse ouvrir ses vannes dans cette partie du pays au grand bonheur des agriculteurs...