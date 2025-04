Léona Niassène : Un incendie réduit en cendres 3 chambres et emporte plusieurs millions chez le défunt Khalife, Elhadji Ibrahima Niass

Ce vendredi vers les coups de 23 heures, un incendie d’une rare intensité s’est déclaré à Léona Niassène (Commune de Kaolack), dans la maison du défunt khalife, Elhadji Ibrahima Niass. Trois (3) chambres et leurs contenus ont été réduits en cendres par les flammes.

Si aucune perte de vie humaine n’a été enregistrée, les dégâts matériels sont énormes. « 3 chambres sont parties en fumée. Des lits, armoires, frigos etc, estimés à 5 millions de FCFA. Il y’avait également une tontine de préparation de la Ziarra et de la Tabaski de 15 millions qui est partie en fumée. C’est dur mais nous en remettons à Dieu. Nous profitons de l’occasion pour remercier les voisins et les sapeurs-pompiers qui nous ont aidés à éteindre les flammes et réduire les dégâts », a déclaré Mouhamed Ndiaye, petit-fils d’Elhadji Ibrahima Niass.

Un court-circuit serait à l’origine de l’incendie...