Durant son discours lors du lancement du livre de Madiambal Diagne, l'ancien chef de gouvernement sénégalais Amadou Ba a évoqué un instant marquant avec l'ex-président Abdoulaye Wade, qui le marquera à jamais. Durant son mandat lié à l'organisation des élections, Amadou Ba a dévoilé le message fort qu'il avait reçu de Wade, une exhortation à demeurer républicain malgré les contraintes politiques : « Reste républicain jusqu'au bout. »

Cette recommandation, faite entre les deux tours de l'élection présidentielle, témoigne de la sagacité de Wade, qui lui avait attribué la responsabilité lourde de délivrer ou non le quitus au candidat, tout en mettant en application la loi d'une manière équitable et en accord avec les principes républicains. Malgré les défis politiques, Wade n'a jamais tenté d'influer sur la décision d'Amadou Ba, soulignant l'importance de maintenir l'intégrité des institutions et de rester loyal à la loi, peu importe la situation.

Cette déclaration d'allégeance à la république rappelle avec force la rectitude morale et l'implication politique de Wade, qui a constamment souhaité que les actions gouvernementales soient régies par des valeurs de justice et d'impartialité, y compris dans les périodes les plus critiques.