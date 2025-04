Thierno Alassane Sall : « Cette proposition de loi interprétative est inique et inacceptable »

Lors de son intervention à l’Assemblée nationale, Thierno Alassane Sall a dénoncé une justice sélective qui consiste, selon lui, à écarter sa proposition de loi pour privilégier « celle qui fait l’objet d’examen par les députés de la 15e législature ».



Le président de la RV a rappelé que la première version de cette loi avait été conçue dans la précipitation par son collègue Amadou Bâ. « Il y a un caractère nul et non avenu dans la première mouture, qui a abouti à cet amendement sans saveur », a-t-il ajouté.



Il a également fustigé une proposition « inique et inacceptable », dénonçant une « soustraction de criminels au détriment des victimes ».