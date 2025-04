"Wade, Mille et Une Vies" : Madiambal Diagne décrypte le pragmatisme et la générosité d'un président

Madiambal Diagne, grâce à son livre et ses pensées, révèle un côté moins apparent du président Abdoulaye Wade, souvent condensé à sa facette politique et médiatique. Le président Wade, un homme aux nombreux aspects, n'a jamais aspiré à être sous les projecteurs. Néanmoins, sa générosité et son approche pragmatique ont laissé leur empreinte sur son époque. Madiambal met en avant son esprit ouvert et sa capacité à agir avec efficacité tout en restant discret, soulignant l'appui significatif que le président a apporté à ses collaborateurs ainsi qu'aux personnes qu'il souhaitait soutenir.

Au-delà de ses gestes, une facette humaine du président Wade se révèle à travers les 76 témoignages rassemblés pour cet ouvrage. Tous, de son chauffeur à son ministre, y compris son directeur de cabinet, soulignent la largesse et l'humilité qui ont modelé sa réputation. Bien que ses décisions politiques, en particulier sur la décentralisation, aient parfois été entravées par des facteurs géopolitiques ou sociaux, son implication en faveur de la Casamance et de la politique domestique sénégalaise est caractérisée par une approche stratégique, où l'acuité réside autant dans l'élaboration de solutions que dans la faculté à s'ajuster. Peut-être que la grande force de Wade réside dans son pragmatisme, éloigné des dogmes et des idéologies rigides.

D'après Madiambal Diagne, l'intelligence politique se caractérise par la faculté à résoudre les problèmes, à gérer les situations politiques complexes tout en préservant une balance délicate entre distance et concession. Un homme de résolution, capable de gérer les crises et de négocier avec finesse, même dans des contextes compliqués, démontrant ainsi la modernité de sa vision du pouvoir.

Le livre de Madiambal Diagne ne se limite pas à dresser le portrait d'un président, il s'érige également en réflexion sur l'art de gouverner, la gestion des pressions internes et externes, tout en gardant la stature d'un homme d'État. Un ouvrage qui présente un portrait approfondi du président Wade, non seulement par ses faits et gestes, mais également par le biais des témoignages de ceux qui ont été dans son entourage.