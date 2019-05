Youssouph Dabo, coach U20 : « C’est une belle victoire (...) Il faudra se concentrer sur le match de dimanche qui sera très compliqué »

« On a bien joué au football, même si cela n’a pas été le cas durant tout le match… »

« C’est trois points, c’est trois zéro, donc même s’il y a des choses à revoir, je pense que dans le contenu on a été bon. On a bien joué au football, même si cela n’a pas été le cas durant tout le match . C’est des jeunes qui sont encore en formation, il faut accepter qu’il y ait des défauts, on va continuer à travailler. »



« Amadou Sagna est un garçon talentueux, ça n’arrive pas souvent de marquer trois buts »

« Amadou Sagna ou les autres joueurs ce sont des jeunes avec qui on travaille depuis plus d’un an. C’est des joueurs qui se valent, aussi bien les titulaires que ceux qui sont sur le banc, c’est des garçons talentueux qui peuvent nous apporter quelque chose. Amadou Sagna est un garçon talentueux, ça n’arrive pas souvent de marquer trois buts , bien sûr qu’il faut le féliciter lui et tous ses coéquipiers »

« On a su profiter de la situation et utiliser nos armes offensives, et notre vitesse »

« C’est une équipe qui a des qualités et des défauts comme toute les équipes. Mais il y a beaucoup de naïveté dans leur jeu. Nous savions que si on réussissait à marquer ils allaient sortir et laisser beaucoup d’espace dans leur dos. On a su profiter de la situation et utiliser nos armes offensives, et notre vitesse. »



« Il faudra oublier ce match et se concentrer sur le match de dimanche qui sera très compliqué »

« Ils savent que ce n’est pas fini, c’est juste un match, il en reste deux autres, le prochain match qui arrive peut être décisif parce que si, on gagne on passe au deuxième tour et ils sont conscients de ça. Il faudra oublier ce match et se concentrer sur le match de dimanche qui sera très compliqué »