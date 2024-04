Premier League : Everton et Gana Guèye sauvent leur saison et enfoncent Liverpool

Les Reds de Liverpool ont subi une défaite inattendue sur la pelouse du Goodison Park d'Everton (2-0) ce mercredi, face à un Idrissa Gana Guèye en grande forme. C'est la première fois depuis 2010 que Liverpool enregistre une défaite face à Everton.

Les buts de la rencontre ont été marqués par Branthwaite à la 27e minute et Calvert-Lewin à la 58e minute. Cette journée de Premier League était marquée par la lutte pour le titre, les places européennes et le maintien. Liverpool est le grand perdant de la soirée, et il semble devoir dire adieu à la première place de Premier League après cette défaite.

De son côté, Everton a remporté sa deuxième victoire consécutive en Premier League (16e, 33 points). Trois jours après leur succès contre Nottingham Forest de Moussa Niakhaté. Les joueurs de Sean Dyche ont ainsi quasiment assuré leur maintien en Premier League. Ces performances coïncident avec le retour en forme de Gana Guèye (34 ans), qui enchaîne les titularisations.