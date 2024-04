Tourisme : A la découverte d’ENSEC PLUS-VOYAGE

Fondée en 2023, ENSEC PLUS-VOYAGE est une agence de voyage nouvellement créée qui propose des services de qualité. Ce qui a permis à l’agence malgré son jeune âge de s’imposer dans un milieu multiforme avec des séniors qu’on ne présente plus.



Avec des services au rythme de la modernité, ENSEC PLUS-VOYAGE a pour priorité de vous offrir un service client exceptionnel, une expertise professionnelle et des solutions sur mesure pour rendre chaque voyage mémorable. Faites-nous confiance pour vous accompagner dans vos aventures à travers le monde.



Cependant parmi ses services, la nouvelle As des agences de voyage offre comme service :



Vente de billets d'avion : Que vous voyagiez pour affaires ou pour le plaisir, notre équipe dévouée est là pour vous aider à trouver les meilleurs tarifs et itinéraires pour rendre votre voyage agréable et sans tracas.

•Location d'appartements meublés : Profitez de l'expérience locale en louant l'un de nos appartements meublés soigneusement sélectionnés, offrant confort et commodité pour un séjour inoubliable.



•Umrah : Réalisez votre voyage sacré avec notre assistance experte pour l'Umrah, vous garantissant une expérience spirituelle enrichissante et sans souci.



•Hajj à La Mecque : Accomplissez le Hajj à La Mecque en toute sérénité avec notre accompagnement personnalisé, vous permettant de vivre ce pilier de l'Islam dans les meilleures conditions.



Ainsi, pour mieux service les voyageurs, l’équipe dirigée par Ndèye Lô Seck invite les nouvelles autorités à ouvrir davantage le secteur. « Je lance un appel au nouveau gouvernement plus particulièrement au ministère de la culture et du tourisme pour sa participation aux développements du secteur culturel et touristique » interpelle la présidente directrice générale de l’agence.