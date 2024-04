[Sport] Furieux désaccord entre le Maroc et la CAF, allons nous vers un possible report de la CAN ?

Désigné depuis le 27 septembre 2023 comme pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) de l'année 2025, le Maroc ne s'est toujours pas décidé sur la date exacte à cocher dans son calendrier pour démarrer l'évènement. Une décision difficile qui s'explique par l'opposition de la Confédération africaine de football (CAF), qui proposerait un report direct pour 2026.