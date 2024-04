Aliou Cissé : « Quand on me demande comment je supporte la pression, je leur dis que moi, j'ai déjà été au PSG ! »

L’ancien défenseur du PSG est largement revenu sur son passage dans l’un des clubs les plus mythiques du championnat français, le Paris Saint Germain entre 1998 et 2000. Deux saisons qui ont marqué sa carrière de footballeur professionnel et qui, plus tard auront un impact sur son parcours en tant que sélectionneur national du Sénégal.

Dans un entretien accordé au média français Le Parisien, Aliou Cissé (48 ans) déclare que lors de ses grands débuts avec les Lions, pour sa première expérience en tant qu’entraîneur : « Forcément. En 2015, la seule chose sur laquelle je pouvais me baser, c'était mon vécu en tant que joueur et ma connaissance du pays. Mais j'avais déjà une conviction : une équipe, c'est d'abord une mentalité. Les joueurs doivent comprendre qu'ils ont plus de devoirs que de droits. L'état d'esprit est au-dessus de tout. »

L'ancien défenseur du PSG se rappelle encore de l'époque où il évoluait dans le club parisien :

« Moi, j'ai joué au moment où la rivalité entre les tribunes Auteuil et Boulogne était à son apogée. "Combien de fois les mecs d'Auteuil sont venus au camp des Loges casser nos voitures ?" Dès que ça ne fonctionnait pas, les supporters débarquaient, ils te menaçaient, te disaient qu'ils savaient où tu habitais. » À l'en croire : « Quand tu vis ça, tu es armé, tu peux jouer n'importe où. Au Sénégal, quand on me demande comment je supporte la pression, je leur dis que moi, "j'ai déjà été au PSG où les Noirs et les Arabes n'avaient pas la même tribune Boulogne. Donc, quand vous sortez de là, qu'est-ce qui peut vraiment vous arriver ?" » s’est-il interrogé sur un ton ironique.

Enfin, El Tactico a également fait savoir que : « Au-delà de la CAN, nous travaillons pour "remporter une Coupe du Monde". Notre aspiration est de devenir la première équipe africaine à réaliser cet exploit », a fait savoir le champion d’Afrique sénégalais.