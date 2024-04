Ingérence politique dénoncée par la FIFA et l'UEFA : Le football espagnol en situation de crise !

La situation de la fédération espagnole de football suscite de vives inquiétudes. Suite aux nombreux scandales qui ont éclaboussé l'institution, notamment les affaires impliquant Luis Rubiales, le gouvernement a décidé de placer la fédération sous tutelle. C'est le Conseil supérieur des sports (CSD), rattaché au Ministère des Sports, qui sera chargé de sa gestion par le biais d'une commission de supervision.

Cette prise de contrôle par le gouvernement espagnol n'est pas du goût de la FIFA et de l'UEFA, qui dénoncent une ingérence politique. Les deux instances ont d'ailleurs publié un communiqué conjoint pour exprimer leur position à ce sujet.

« La FIFA et l'UEFA suivent attentivement et avec une grande inquiétude la situation entourant la RFEF. Elles chercheront des informations supplémentaires afin d'évaluer dans quelle mesure la nomination de la prétendue 'Commission de surveillance, de normalisation et de représentation' par le CSD peut compromettre l'obligation de la RFEF de gérer ses affaires de manière indépendante, sans subir d'ingérence politique inappropriée de la part du gouvernement. »

En guise de sanction, l'UEFA pourrait même aller jusqu'à exclure les clubs espagnols de ses compétitions.