Quand Modou Lô recadre le ministre Birame Soulèye Diop : « Il a mieux à faire... Qu'il s'occupe du pétrole ! »

C’est presque passé inaperçu, mais le ministre Birame Soulèye Diop a reçu une réponse salée sous la forme d’un « uppercut » renversant. L'actuel roi des arènes sénégalaises, le lutteur Modou Lô n'a pas encore digéré la sortie du ministre du pétrole et des énergies, Birame Soulèye Diop, donnant lieu à une déclaration polémique sur le financement de la lutte sénégalaise et le système de « parrainage » par les autorités étatiques. Il n’est plus question que des ministres du nouveau régime et autres responsables répondent favorablement à des invitations ou parrainages de journées de lutte, avait-il laissé entendre.

D'après Modou Lô, ceci est une malheureuse déclaration qui manque de pertinence et de cohérence, s'est-il expliqué lors d'une émission sur igfm. Pas du tout content de voir son métier et les promoteurs de lutte dévalorisés et traînés dans la boue, il a clairement fait comprendre que le ministre Birame Soulèye Diop « ferait mieux de s'occuper du ministère stratégique qu'on lui a confié. La gestion du pétrole et de l'énergie suscite de grandes attentes de la part des Sénégalais. Beaucoup d'entre nous attendent que ces ressources naturelles, si elles sont bien gérées, permettent aux Sénégalais d'améliorer leurs conditions de vie. C'est là qu'on l'attend et pas dans des polémiques inutiles. »

Xaragne Lô, dont la proximité avec l'ancien Premier ministre et ex candidat à la présidentielle, Amadou Bâ, est un secret de polichinelle, a également expliqué qu'un « promoteur ne peut pas se baser uniquement sur un parrain pour organiser ses combats de lutte. Pour décrocher les grosses affiches, il faut mettre sur la table entre 200 à 300 millions de FCFA. Donc ce que les parrains donnent aux promoteurs est en réalité insignifiant. Cela ne représente même pas 1 ou 2% des cachets que reçoivent les lutteurs », conclut-il.