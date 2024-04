Habib Beye : « Il est impossible de dire non à un club comme Marseille »

Le technicien sénégalais va-t-il rester sur le banc du Red Star ? Invité dans l'émission Génération After sur RMC, l'actuel coach du Red Star promu en Ligue 2, Habib Beye, a évoqué la possibilité d'entraîner l'Olympique de Marseille un jour. L'ancien défenseur international sénégalais et ex-capitaine de l'OM n'a pas exclu l’idée de prendre les rênes du club dans un avenir proche…



Il s’en est expliqué en ces termes. «Forcément quand tu as été capitaine de l'OM et quand tu as passé quatre ans dans ce club, c'était l'aboutissement de ma vie de footballeur de jouer dans mon club de cœur. Je n'ai voulu quitter le club, donc depuis mon départ en 2007 on a l'impression que l'histoire n'est pas terminée. Mais personne ne sait si cela arrivera. La réalité c'est que l'OM est un club exceptionnel et passionnant. Il faut être prêt quand on vient dans un club comme ça et faire en sorte que l'aspect émotionnel ne vienne pas perturber la décision que je pourrais prendre un jour si je suis sollicité.



À la suite de cela, celui qui vient d’assurer la montée de son équipe en Ligue 2, ajoute que si cette opportunité se présentait à lui, il : « prendrait une décision en faisant abstraction de cet aspect émotionnel. Certes, je connais l'environnement de l'OM mais c'est quelque chose qui évolue. C'est un grand club avec une énorme pression donc le jour où il faut ce choix, il faudra se poser les bonnes questions (…) Je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme Marseille », a-t-il lâché tout en avouant avoir été approché par l'Olympique de Lyon il y a quelques mois.