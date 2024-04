21e journée de Ligue 1 : Tous les matchs prévus ce dimanche dont les chocs GF contre Casa et l’As Pikine qui reçoit le Jaraaf…

La 21ᵉ journée de la Ligue 1 promet d'être passionnante avec plusieurs rencontres prévues ce dimanche. En effet, la ligue sénégalaise de football professionnel a décidé que ce week-end, la compétition reprendra le dimanche 28 avril 2024 avec sept rencontres au programme.



Parmi les affiches très attendues, le public aura au menu l'AS Pikine, classée quatrième, qui affrontera le Jaraaf, occupant la troisième place de la L1. Ce match de gala se tiendra au stade Alassane Djigo de Pikine et devrait attirer une foule nombreuse. La tension sera palpable dans les gradins et sur le terrain.



De plus, le Guédiawaye FC, deuxième au classement, se déplacera à Saint-Louis pour affronter la Linguère. Dans un autre match crucial pour la lutte contre la relégation, la Génération Foot, actuellement 10ème, recevra le Casa Sports au stade Lat Dior de Thiès.



Par ailleurs, le leader du championnat, le Teungueth FC avec 40 points, accueillera la Sonacos, qui occupe la cinquième place, au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.



Enfin, l'US Ouakam affrontera les Gones de Dakar Sacré-Cœur au stade municipal de Ngor. Le Diambars, bon dernier du classement file tout droit vers la relégation et devra en découdre avec le Jamono de Fatick également en lutte pour le maintien.