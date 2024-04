Basket : Joel Embiid, la star de la NBA, souffre d’une paralysie faciale !

Selon les informations du journaliste américain Adrian Wojnarowski, le pivot des Sixers, Joël Embud (30 ans) a été suivi pendant une semaine en raison d'un cas léger de paralysie faciale de Bell. Bien qu'il n'ait pas souhaité en parler afin de ne pas perturber son équipe, les spéculations et l'attention mondiale qui s'est portée sur lui ont rendu nécessaire la divulgation de cette information.



Selon The Athletic, la paralysie de Bell est définie comme un épisode inexpliqué de faiblesse ou de paralysie musculaire du visage. Selon le centre médical Johns Hopkins, elle résulte de lésions du nerf facial et il n'existe actuellement aucun remède connu.



Le basketteur américain d’origine camerounaise a révélé avoir souffert de migraines et avoir commencé à ressentir les symptômes peu de temps avant le match du tournoi de Play-In des Sixers contre le Miami Heat, il y a une semaine.