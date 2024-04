Transfert France : Habib Bèye courtisé par de grosses écuries de L1 dont Lyon

Depuis l’accession en Ligue 2 de son équipe, Red Star, l’entraîneur de cette équipe est courtisé. L’ancien international Sénégalais a reçu les avances de grands clubs de la Ligue 1 française dont Lyon qui est en difficulté en L1. Le commentaire de la chaîne crypté Canal+ fait savoir qu’il ne quittera pas ce club sans l’accord et l’aval du président.





Interrogé sur la question par la presse en Hexagone, Habib Bèye est formel. « Ma réflexion est bien avancée. Elle ne dépend pas des opportunités, j’en ai eu, notamment deux clubs de très haut niveau, qui sont dans le top 10 en France. J’aurais pu les exiger à mon président parce que je ne pouvais pas les refuser. Vous savez qu’il y a eu Lyon, c’était clair et établi. Le club a refusé et je ne pouvais pas aller contre ça », rassure l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille...