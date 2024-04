Football : Jude Bellingham remporte le prix Laureus

Le milieu de terrain du Real Madrid, a exprimé sa gratitude envers sa famille, ses amis et particulièrement envers les membres du Real Madrid qui l'ont soutenu tout au long de cette année. Lors du gala qui s'est déroulé au Palacio de Cibeles, Jude Bellingham a été présenté par le joueur de tennis Carlos Alcaraz comme le lauréat du prix Laureus World Sports Breakthrough of the Year 2024 a-t-on appris via le site officiel du club.



« Être nommé Laureus Breakthrough est un privilège" À la clôture de la cérémonie, Bellingham s'est exprimé devant les caméras de Realmadrid TV : "Je suis extrêmement ravi. Le simple fait d'être présent ici était déjà un honneur en soi. Être nommé Laureus Breakthrough est un privilège a-t-il déclaré.



Parmi les nominés dans cette catégorie figuraient Linda Caicedo du Real Madrid, la joueuse de tennis Coco Gauff, le nageur Qin Haiyang, le coureur de moyenne distance Josh Kerr et l'attaquant du FC Barcelone Salma Paralluelo. Les lauréats des Laureus Awards sont sélectionnés par un jury international composé de personnalités du monde du sport.



Le joueur anglais a connu une première saison remarquable au sein de notre club, avec déjà 21 buts à son actif. De plus, il a remporté le Golden Boy et le Kopa Trophy l'année dernière, ce qui le désigne comme le meilleur footballeur de moins de 21 ans. Une saison qui pourrait bien le mener vers le ballon d’or…