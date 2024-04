Premier League : Didier Drogba vole au secours de Nicolas Jackson

Le revers subi par Chelsea face à Manchester City (0-1) samedi dernier et la performance médiocre de Nicolas Jackson (22 ans), ont ravivé les doutes et les critiques à son encontre. L'attaquant sénégalais, arrivé comme un prodige en provenance de Villarreal pour environ 35 millions d'euros, n'a pas réussi à convaincre cette saison.

Pire encore, il a été la cible de moqueries et de critiques acerbes de la part de ses propres supporters, ce qui a incité la légende de Chelsea, Didier Drogba, à prendre sa défense publiquement, via un tweet. Drogba a conseillé à Nicolas Jackson « de garder la tête haute et de ne jamais cesser de travailler dur, car cela finira par payer. » Un soutien de taille en cette période difficile pour l’ancien joueur du Casa Sport qui compte seulement 10 buts en 28 matches de Premier League.