NBA Playoffs 2024 : toutes les équipes à domicile se sont illustrées lors des Games 1.

Ainsi lors des games 1 certains joueurs se sont illustrés, permettant ainsi à leur équipe de remporter leur match au bout du fil. C’est le cas de la pépite du Thunder Shai Gilgeous-Alexander qui affrontait les Pélicans. Le jeune prodige a réussi un tir décisif dans la dernière minute pour aider OKC à remporter la victoire.



Damian Lillard, alias « Dame Dolla » a également fait une grosse performance dimanche dernier lors de ses débuts en séries éliminatoires avec les Bucks, marquant 35 points en première mi-temps contre les Pacers. Le rookie Anthony Edwards MVP de la soirée de samedi dernier, s’est aussi éclaté. Avec 18 de ses 33 points dans le troisième quart-temps, Anthony Edwards a assommé les Suns de Kevin Durant et Devin Booker.



Résultats des séries éliminatoires de la NBA de samedi 20 avril



Cavaliers (97 - 83) Magic (Cavaliers mène 1 - 0)

Timberwolves (120 - 95) Sun (Timberwolves mènent 1 - 0)

Knicks (111 - 104) 76ers (Knicks mènent 1 - 0.)

Nuggets (114 - 103) Lackers (Nuggets mène 1 - 0)



Résultats des séries éliminatoires de la NBA dimanche 21 avril



Celtics (114 - 9)4 Heat (Celtics mène 1 - 0)

Clippers (109 - 97) Mavericks (Clippers mènent 1 - 0)

Bucks (109 - 94) Pacers (Bucks mènent 1 - 0)

Thunder (94 - 92) Pelicans (Thunder mène 1 - 0)





Le premier tour des séries éliminatoires de la NBA (sur 7 matchs) se poursuit ce 22 avril à partir de 23h et déroulera jusqu'au 5 mai prochain.



source : CBSsport

Après le play-in tourment (barrage) très serré la semaine dernière qui a vu l'entrée en lice des Lakers et des Kings en playoffs NBA 2024, place au premier tour qui a débuté ce week-end.On peut le dire dès l’entame des games 1, ce fut un week-end pour les équipes à domicile. Chaque tête de série a défendu son terrain lors du premier match. Dans la conférence est, les Celtics, les Clippers, les Bucks et les Thunders ont tous été vainqueurs dimanche à domicile ainsi que les équipes dans la conférence ouest où les Cavaliers, Timberwolves, Knicks et Nuggets en tant qu'équipes en tête de la série 1 ont aussi remporté leur match d’entrée.Comme d’habitude, les franchises, les joueurs se mettent en « mode playoffs NBA ». Et à chaque fois, les premiers tours de playoffs NBA sont très serrés en terme d’intensité défensive, technique et physique.