Football : Fin de saison pour Frankie de Jong

Le Néerlandais souffre d'une entorse de la cheville qui l'éloignera des terrains 5 semaines, soit jusqu'à la fin de sa saison avec le Barça. Le FC Barcelone a connu une semaine définitivement chaotique. Alors qu'ils avaient le quart de finale face au PSG entre leurs mains, les Catalans se sont sabordés en multipliant les maladresses défensives à l'image de Ronald Araujo et João Cancelo qui ont tué la rencontre pour le Barça.

Et, pour sauver les meubles, voire la saison en championnat, les Blaugranas se devaient de battre le Real Madrid ce dimanche dans un Clasico très important. Et après avoir mené à deux reprises, les hommes de Xavi ont finalement dû s'incliner sur un but en fin de rencontre signé Jude Bellingham et à l'issue d'un match marqué par des décisions arbitrales qui ont provoqué l'ire du clan barcelonais.