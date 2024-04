Côte d'Ivoire : L'humoriste et influenceur, Observateur Ebène, incarcéré après une vidéo de trop

Ayant disparu depuis un temps, il s'apprend désormais que le phénomène des réseaux sociaux, Kouakou Amany, plus connu sous le pseudonyme Observateur Ebène, serait mis en détention provisoire depuis le 16 avril 2024, au Pole Pénitentiaire d'Abidjan (l'ex-MACA), et ceci après une plainte en justice de sa consœur, l'actrice ivoirienne Marie Paule ADJE, qui l'accuse "d’injure, de diffamation et d’atteinte à l’honneur et à l’image."

La photo est virale. Capturée en position assise, le regard vide et l'expression neutre, avec sur son dos une tenue de prison de couleur orange, l'on peut aisément deviner où on est la vie de la populaire personnalité du web, l'influenceur franco-ivoirien Observateur Ebène.

Apparemment, l'humour cru que l'on connait si bien du comédien, n'est cette fois-ci pas du tout passée sans conséquence.

Enfermé depuis le 16 avril dans l'une des prisons les plus dangereuses du pays, selon son avocat, l'humoriste a été auditionné par la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) de la police pour la vidéo querellée qui date de 6 mois. En effet, sur le réseau social Snapchat, l'Observateur a publiquement affirmé avoir eu des relations intimes avec Marie Paule Adje, allant jusqu’à la qualifier de "pétasse" et de "p..." "L’objectif du suspect était de s’attirer plus de vues et donc plus d’argent au mépris de la dignité et de l’honneur des autres", a noté dans un communiqué le PLCC.