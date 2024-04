[People] L'influenceur ivoirien, Observateur Ébène, écope d’une peine de 12 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis.

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Observateur Ébène, de son vrai nom Florent Kouakou Amany, a tout récemment été condamné à six mois d'emprisonnement, pour injures et diffamation à l'égard de l'actrice et entrepreneuse Marie Paule Adjé.

Justice rendue pour l'actrice ivoirienne Marie Paule Adjé. Le 23 avril 2024, devant le tribunal d'Abidjan, le controversé comédien du web Kouakou Amany, allant sous le pseudonyme d'observateur Ébène, a été condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois avec sursis, et à une amende de 5 millions de F CFA (7 622 euros). Tous les chefs d’inculpation ont été retenus.

Durant l'audience, l'accusé s'est évidement justifié quant à son acte, tentant de le normaliser. "C’était une blague, c’est le jeu des alliances ethniques en Côte d’Ivoire", s’est-il défendu. Ces pratiques consistent apparemment, pour des personnes d’ethnies différentes, à se donner des gages ou à échanger des injures. Des faibles arguments loin de flouter sa criminalité au regard des avocats de la plaignante, arguant que leur cliente "n'était pas la première personne visée par ses propos dérangeants, avant elle il y a eu le rappeur Didi B et son épouse. »

La conclusion de cette affaire fait évidemment débat dans l'opinion publique. Alors que l'on accuse l'actrice, Marie Paule Adjé, de manquer d'humour et d'avoir quand même pu se contenter d'un pardon, les personnes adhérents à cette condamnation voient en cela un "bon exemple" à lancer à ces influenceurs africains partageant le même style de contenu qu'Obsevateur Ébène.

« Comment vous pouvez venir sur la page d'une personne qui est la VICTIME, dans le but de la faire culpabiliser de s'être défendue face à quelqu'un qui à 3 reprises a diff**amé mettant en danger : son couple, sa carrière, sa notoriété, son travail bâti de longues années et les contrats qui nourrissent celle Ci, son personnel et sa famille... M'avez-vous déjà vue dans le buzz négatif ? Non ! Face à la difficulté, j'ai besoin de Dieu », a indiqué l'actrice en réponse aux attaques des supporters d'observateur Ébène.