Football : Le Red Star d'Habib Bèye promu en Ligue 2 !

Le Red Star FC, dirigé par l'entraîneur sénégalais Habib Bèye, a réalisé un exploit exceptionnel en retrouvant la deuxième division française avec succès. En plus du remarquable travail abattu par le coach Bèye et son staff technique, l'équipe a été soutenue par des joueurs tels que Cheikh Ndoye (capitaine), Bissenty Mendy, Kémo Cissé et Alioune Fall, qui sont tous originaires du Sénégal.

Bien que le Red Star ait subi une défaite (2-0) contre Dijon devant son public, cette performance a tout de même permis aux Franciliens d'obtenir leur promotion. En effet, dans le même temps, Martigues a été accroché lors de son match contre Cholet (2-2.)