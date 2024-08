Youssou Ndour : « Je ne crois pas aux hommes providentiels! »

En tant qu'ancien candidat à la présidence, comment auriez-vous changé le Sénégal ? C’est à cette question que Youssou Ndour, lors d’une interview avec l’Observateur, a tenté de répondre en usant de son attitude réaliste. Le célèbre chanteur sénégalais est convaincu que le développement de l’Afrique passe d’abord par cet esprit de solidarité et de partage. « Je ne crois pas aux hommes providentiels. Pour moi, un leader doit avoir une vision partagée et soutenue par la population pour que le développement soit atteignable. Sans cohésion, point d'amélioration. Je le disais dans une de mes chansons, « Sama Dom » (Mon cher Enfant). J'y disais littéralement ceci : « si 10 personnes creusent un puits et que 10 personnes s'emploient à le recouvrir, malgré tous les efforts possibles, il ne peut y avoir que de la poussière, mais point de puits », a indiqué Youssou Ndour.







Selon l’artiste qui fut docteur honoris causa de l'université Yale aux États-Unis en 2011 et qui a remporté le prix Polar Music en mai 2013, il faut l’amour et le respect mutuel pour les uns et les autres. « Il faut avoir de la considération pour l'être humain et la nature. Je pense que nos diversités doivent servir comme des richesses et pas comme une arme de division », a t-il martelé.