Yekini : « J’ai failli être paralysé. On m’a coupé une partie de mon flanc pour la greffer dans mon genou »

« J’ai échappé à la paralysie, j’avais un nerf coincé dans ma colonne vertébrale. On a coupé une partie de mes flancs pour la greffer dans mon genou. C’était compliqué. » Yekini de confier qu’il devait se rendre chez son médecin (un certain docteur Kane) à la veille de ses combats afin d’extraire du liquide de son genou et lui permettre ainsi de pouvoir lutter.

Revenant une fois de plus sur cette période difficile de sa carrière, il confirme avoir failli perdre la capacité de marcher : « Au moment des faits le médecin qui m’avait fait la radioscopie était très surpris que je puisse encore marcher dans l’état critique où je me trouvais. Les six mois qui ont suivi l’opération de mon genou furent très pénibles. La rééducation a été longue et difficile. J’y réfléchirai à deux fois avant de subir une autre opération du genre… », conclura le géant de Bassoul.