Match Pikine vs Jaraaf : Un journaliste violenté par les supporters, l'ANPS dénonce !

L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) condamne fermement l'agression barbare perpétrée contre un journaliste de Wiwsport lors du match opposant l'AS Pikine au Jaraaf, qui s'est déroulé ce dimanche 28 avril 2024 au stade Alassane Djigo. Le journaliste de Wiwsport, dont le seul tort a été de couvrir cet événement sportif, a été violemment attaqué par des pseudo-supporters.



L'ANPS a condamné avec la plus grande énergie cet acte lâche et inacceptable. Face à cette situation préoccupante, l’association de la presse sportive a lancé un appel pressant à la Fédération sénégalaise de football et à la Ligue sénégalaise de football professionnel. « Nous demandons à ces deux instances de prendre des mesures fermes afin d'empêcher la répétition de tels actes ignobles. Il est impératif que des mesures de sécurité accrues soient mises en place pour protéger les journalistes dans l'exercice de leur fonction. Il est important de rappeler que ce n'est malheureusement pas la première fois que des journalistes sont victimes d'agressions physiques ou que leurs véhicules sont pris pour cible lors de l'exercice de leur métier. Ces attaques portent atteinte à la liberté de la presse et mettent en péril la sécurité des professionnels des médias » souligne le document.



D'après les informations fournies par Wiwsport, l'un de leurs reporters, envoyé au stade Alassane Djigo pour couvrir le match de la 21e journée entre l'AS Pikine et le Jaraaf, a été confronté à une situation difficile à la fin de la rencontre (victoire du Jaraaf 0-1). Alors qu'il était en train de filmer une scène où le défenseur du Jaraaf, Fallou Fall, était pris à partie par des supporters de l'AS Pikine. Par la suite, le journaliste a été approché à l'intérieur du stade par un petit groupe de supporters pikinois qui l’ont agressé en lui demandant de supprimer la vidéo de son téléphone.



Les rencontres de Ligue 1 entre l’As Pikine et le Jaraaf se déroulent généralement dans circonstances extrêmement tendues. D’ailleurs les supporters du Jaraaf n’ont pas effectué le déplacement ce dimanche. Après les échauffourées, les joueurs du Jaraaf ont été exfiltrés du stade à bord de fourgons de la police nationale.