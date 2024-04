Sa Thiès face au combat de sa carrière : le lutteur assume déjà ses propos "Ma Gueneu Feyté Xalé, Ma eup Doolé..."

Sous la présence massive des lutteurs de Guédiawaye dont Fils de Balla, Lirou Diane, Boucher, Alioune Sèye 2, Ndigeul ….ainsi que l’ensemble de ses supporters, le jeune frère du lion de Guédiawaye, Salif Sakho plus connu sous le nom Sa Thiès a tenu un “Open Press” très vivant et bien organisé, à seulement 5 jours de son combat contre Eumeu Sène.



Devant la presse, Sa Thiès livrant sa dernière joute verbale, promet à ses fans une victoire claire et nette au soir du 5 mai, malgré tout le respect qu'il accorde à Eumeu Sène. Confiant, il promet de ne rien laisser à son adversaire.

« Eumeu Sène est un grand champion, mais il faut qu’il sache que ce combat est le mien, certes il a de l’expérience, mais je suis plus jeune et sans doute plus fort, donc j’assume et vous en saurez quelque chose au soir du 5 mai », assure Sa Thiès.