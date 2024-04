Demi-finale LDC : Pas de vainqueur à l’issue du choc spectaculaire entre le Bayern Munich et le Real Madrid

La demi-finale très attendue de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid a tenu toutes ses promesses, mais aucun vainqueur n'a émergé de cet affrontement d'exception ! Les attentes étaient élevées pour cette première demi-finale et le spectacle offert a été à la hauteur, se concluant sur un score de parité de (2-2.)



Contre toute attente, c'est le Real Madrid qui a ouvert le score à la 24e minute grâce à un superbe mouvement collectif. La passe précise de Kroos dans la profondeur, l'appel astucieux de Vinicius et la finition précise du Brésilien face à Neuer ont donné l'avantage aux Madrilènes, portant le score à (1-0) après seulement 20 minutes de jeu, défiant ainsi les pronostics.



Cependant, le Real a rapidement été rattrapé par le Bayern qui a égalisé à (1-1) à la 53e minute. Leroy Sané, après avoir attiré Ferland Mendy sur son côté droit, a intelligemment coupé à l'intérieur sur son pied gauche pour décocher une frappe puissante qui a pris Lunin par surprise.



Le suspense a atteint son paroxysme à la 83e minute lorsque Vinicius, avec sang-froid, a inscrit un doublé en prenant Neuer à contre-pied. Le match était alors à égalité, (2-2,) dans une rencontre d'une intensité incroyable ! Juste avant cela, le Bayern Munich avait pris l'avantage à la 57e minute grâce à un but marqué par Harry Kane, portant le score à (2-1.) L'attaquant anglais a ainsi porté son total à 43 buts en 43 matchs avec le Bayern.



En attendant le match retour dans une semaine, les deux clubs continuent de nourrir l'espoir de fouler la pelouse de Wembley en finale de la Ligue des Champions.