Dialaw Festival 2024 : À la découverte de "Xam Xam le Philodoff", l'artiste qui transforme les ordures en Or dur!

La 12e édition de Dialaw Festival 2024 a vécu du 24 au 28 avril, à Toubab Dialaw. En effet, plusieurs artistes ont exposé durant cinq jours à l'espace Sabo Bodé. De son vrai nom Younuss Badji, l'artiste "Xam-Xam le Philodoff", a présenté au public sa collection "Sen-wi", un mot wolof qui signifie dépotoir d’ordures, est une pièce de collection des objets recyclés et inspirés de la vie de tous les jours, de nos activités, des comportements envers soi-même et envers les autres. " Une collection qui, à partir des déchets plastiques crée des pièces uniques telles que : des bidons en sac, des gourdes en sac, des tables faites à base de pneus, des boucles d'oreilles en carton, des salons en fourneaux, etc", renseigne-t-il.



Le "Upcycling" ou la récup d'Or dur...



L'artiste s'inspire de tout ce qui est jeté dans la nature par l'Homme. Xam-Xam le Philodoff redonne une seconde ou nouvelle vie, à ce qui est appelé "ordure". Notre objectif est de valoriser les produits usagés en leur donnant une nouvelle vie plus qualitative afin d’offrir une alternative utile, qui peut être complétée par des éléments individuels selon les souhaits de chacun.



Pour faire simple, l'upcycling, c'est un peu le top en matière de recyclage : créer du neuf avec du vieux, sans pour autant transformer ou déconstruire la matière première que l'on utilise.



Passionné de dessin dès son plus jeune âge, Xam Xam le Philodoff devient par la force des choses un artiste autodidacte, multitâche. Il est également artiste interprète, danseur chorégraphe, metteur en scène, comédien, décorateur et Designer



"Xam-Xam le Philodoff" s'ouvre à la danse et au cinéma...



C'est plus tard, en voyant ses amis s'essayer à la dance hip-hop (break-dance) qu'il s'y intéresse et décide de se lancer aussi. Il travaille avec plusieurs "crews", participe à des festivals et expositions d’art, etc... Puis, arrive une rencontre qui sera déterminante dans sa carrière de danseur, celle avec Marianne Niox. Elle a une compagnie et une école de danse où elle donne des cours de danse classique, jazz et modern jazz. Il participe à un des projets de la compagnie et décide, en 2009 de s'inscrire aux cours pour enrichir ses connaissances et ne pas se limiter seulement au hip-hop. Les années passent et une autre rencontre significative, celle de Maître Jo Bouchanji au centre culturel Blaise Senghor, chorégraphe de danse traditionnelle, le pousse à découvrir cette nouvelle forme d'expression. Il suit des stages et formations à l’école des sables avec Germaine Acogny, la mère de la danse contemporaine africaine. Il ne s'arrête plus à sa quête du savoir comme le nomme son nom d’artiste ’’Xamxam’’ la (connaissance) et finit par rencontrer feu Mamadou Diop, grand metteur en scène et Jean pierre Leuz où il a renforcé ses capacités au métier de la mise en scène...