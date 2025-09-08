Yassine Fall, Ministre de la Justice : « Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe »

Sur les enjeux et défis, Yassine Fall se dit pleinement engagée pour réussir sa mission à la tête du ministère de la Justice :



« Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe. Je réitère ma loyauté au peuple sénégalais et ma parfaite disposition à collaborer avec toutes les institutions de la République ainsi qu'avec les acteurs non étatiques, afin de servir le droit, rendre la justice au service du peuple et atteindre les résultats escomptés, à la hauteur de la confiance que les autorités ont placée en moi. »

