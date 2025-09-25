Xi Jinping assiste à un gala marquant le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang

Le président chinois, Xi Jinping, a assisté mercredi soir à un gala marquant le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang à Urumqi, capitale de la région.



M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, s'est joint aux personnes de tous les groupes ethniques du Xinjiang pour assister au gala intitulé "Xinjiang magnifique".



Le gala était structuré en trois parties. La première partie présentait les efforts dynamiques déployés dans la construction socialiste du Xinjiang. La deuxième partie mettait en lumière la vitalité apportée par la réforme et l'ouverture à la région, tandis que la dernière partie illustrait la belle vision des personnes de tous groupes ethniques du Xinjiang travaillant ensemble pour réaliser leurs rêves dans la nouvelle ère.



De hauts responsables, dont Wang Huning et Cai Qi, ont également assisté au gala.



M. Xi, accompagné d'une délégation centrale, est arrivé mardi à Urumqi pour assister aux activités de célébrations de l'anniversaire.

