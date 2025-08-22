Winwin Partners séduit Abidjan avec son nouveau concept « WINVEST » : un événement exclusif dédié à l’investissement dans l’immobilier de prestige


Aprés la première édition de WINVEST organisées à Abidjan par le promoteur immobilier sénégalais Winwin Partners SA les 12 et 13 mai derniers, les échos restent positifs et porteurs d’élan.
Accueillis au Noom Hôtel du Plateau, partenaires, investisseurs, membres de la diaspora, professionnels du secteur et médias ont répondu présents pour découvrir les projets de WinWin Partners, mais aussi pour dialoguer autour d’un urbanisme plus inclusif, plus moderne et répondant mieux aux réalités de nos pays.
Un temps de rencontre et d’échange
Deux journées placées sous le signe de l’échange, de la transparence et d’une ambition partagée : réinventer l’investissement immobilier en Afrique de l’Ouest.
L’objectif de cette opération était clair : présenter à la clientèle ivoirienne les opportunités d’investissement dans l’immobilier haut de gamme à Dakar, à travers les projets phares de Winwin Partners, parmi lesquels :
  • La Résidence TERRE NEUVE à Amitié
  • La Résidence LE SOMMET à Ngor
  • La Résidence ELYSÉE aux Almadies
  • Les résidences TWIN FLAME au Point E
  • La Résidence SODA MARIÈME à la Cité Keur Gorgui
Des projets en VEFA aux finitions haut standing, intégrant des commodités modernes : sécurité renforcée, domotique, autonomie énergétique, espaces bien-être, parkings sous terrain, conciergerie etc.
De 10h à 22h, entre panels, présentations de projets, échanges informels et sessions de networking, l’ambiance était conviviale et constructive. L’événement a permis de présenter les projets et réalisations de Winwin Partners à Dakar, et de partager ses ambitions pour la Côte d’Ivoire, dans un esprit de transposition de modèles réussis et d’adaptation locale.
« On voulait créer un moment où chacun se sente écouté. C’est dans l’échange qu’on bâtit une confiance durable », explique Moustapha Seck, PDG de Winwin Partners.
En marge des Journées portes ouvertes, un panel exclusif s’est tenu sur le thème “L’immobilier de prestige au Sénégal : du rêve à la rentabilité”, réunissant des professionnels du secteur, des partenaires bancaires, des investisseurs et autres invités de marque.
Les échanges ont mis en lumière :
·       La solidité du marché immobilier dakarois,
  • La pertinence des placements VEFA dans le haut standing,
  • L'accompagnement bancaire transfrontalier pour la diaspora.
Cette volonté d’accompagnement s’est traduite par des formules de financement flexibles, pensées pour permettre à chacun, petit ou grand investisseur, de s’impliquer dans des projets à la fois rentables et à fort impact.
La thématique choisie, “L’immobilier de prestige au Sénégal : du rêve à la rentabilité”, résume bien la promesse de ces rencontres : faire le lien entre ambition économique et responsabilité sociale.
Des retours concrets et encourageants
Au-delà des chiffres, WINVEST Abidjan a permis :
  • Aux Investisseurs de mieux comprendre les options d’investissement dans un cadre transparent et sécurisé ;
  • À la Diaspora de retrouver un lien de confiance avec les opportunités immobilières en Afrique;
  • Aux Acteurs publics et privés de renforcer les synergies pour un urbanisme durable et inclusif.
Beaucoup sont repartis avec des réponses claires, des idées concrètes, et l’envie de s’impliquer davantage. Certains ont même entamé des démarches d’investissement dès les semaines qui ont suivi.
Ce premier rendez-vous à Abidjan a confirmé une chose : il existe un véritable besoin de lien et de clarté autour de l’investissement immobilier. Il a montré qu’un autre modèle d’investissement est possible : plus humain, plus transparent, plus ancré dans les besoins réels.
Ce fut aussi l’occasion pour Winwin Partners de renforcer ses liens avec des partenaires de renom tels que :
  • Ecobank Côte d’Ivoire – Wealth Management
  • Radiance Immobilier
  • Ebène Immobilier, entre autres.
Une vision claire : démocratiser et sécuriser l’investissement
Winwin Partners réaffirme, à travers cet événement international, sa volonté de proposer une expérience client haut de gamme, combinant innovation, qualité architecturale et accompagnement de proximité.
« Notre ambition est d’ouvrir l’immobilier de prestige aux investisseurs de la sous-région. Dakar est un hub économique, culturel et résidentiel. Nous invitons la Diaspora Africaine à y investir dès aujourd’hui dans des projets rentables, sécurisés et portés par une vision durable. » souligne Mme Marie GUEYE – Responsable Marketing, Winwin Partners.
Et Après ?
Fort de cette dynamique, Winwin Partners prévoit déjà d’autres étapes pour continuer la tournée WINVEST dans plusieurs villes africaines.
L’idée reste la même : avancer ensemble, pas à pas, en construisant des projets qui ont du sens, qui répondent à des besoins réels, et qui respectent les territoires.
« Nous ne vendons pas juste des appartements. Nous proposons une autre manière de participer à la transformation de nos villes, en restant proches des gens et de leurs réalités. » a rappelé le P.D.G Mr SECK, insistant sur une approche globale : qualité de vie, design, gestion intelligente et infrastructures durables.
La suite ? Continuer à aller à la rencontre des Africains, là où ils vivent, là où ils rêvent, et construire avec eux des projets solides, utiles et porteurs d’avenir.
Parce que bâtir, c’est avant tout rassembler.
Vendredi 22 Août 2025
Dakaractu



