Waqf : sous la supervision de la HAW, «And Ligueyal Daara» lance une collecte de fonds pour la construction d’un immeuble R+7

Pour couronner le tout, 25 exemplaires du Coran ont été vendus à 1 million FCFA l’unité.

Sous la supervision de la Haute Autorité du Waqf (HAW), l’association «And Ligueyal Daara» a organisé une journée de collecte de fonds waqf, pour la construction d’un immeuble de 7 étages dont le coût total du gros œuvre est estimé à 700 millions de FCFA. L’érection de cet immeuble locatif va permettre aux daara, particulièrement le Daara Abdoullaah ibnou Mas'oud de Ngabou de bénéficier de la totalité des recettes. Cette importante collecte de fonds qui s’est tenue le dimanche 15 octobre 2023 au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, a vu la présence de plusieurs personnalités religieuses, politiques et étatiques, notamment le Président de la Commission de Supervision de la HAW, Mr El Hadji Amar Lo, des membres du bureau de « And Ligueyal Daara » et des prêcheurs comme Oustaz Alioune Sall, Oustaz Ibrahima Cissé de Kaolack, le Dr Ahmad Lo, entre autres.La cérémonie qui s’est déroulée autour du thème : « Waqf, clarification conceptuelle et importance », avait débuté par une conférence animée par le grand prêcheur Cheikh Ibrahima Khalil Lô. L’occasion a servi à davantage sensibiliser et faire connaître l’importance du waqf (qui est, dans le droit islamique, une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique.)Ainsi, face aux nombreuses difficultés que rencontrent les daara dans ce pays, l'association «And Ligueyal Daara» a voulu conjuguer ses forces avec la HAW, pour endiguer ce phénomène et au préalable faire connaître l’association et ses missions. À cet effet, Khadim Diop, Secrétaire général de ladite association, affirme que « 90% de leurs objectifs sont atteints ». Étant acteur principal de cette cérémonie, El Hadji Amar Lo, président de la commission supervision de la Haute Autorité du Waqf assure que l’initiative de l’association «And Ligueyal Daara » s’est jointe aux efforts de l’État du Sénégal, à travers le président de la République, Macky Sall, qui a mis en place un waqf daara pour construire un immeuble à l’ancienne école Amadou Assane Ndoye de Dakar dont le coût est estimé à 12 milliards de francs FCFA.