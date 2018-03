Wally Ballago Seck se paie un ULM pour son anniversaire

Alors oui, le Faramareen peut se permettre quelques excès. Wally Ballago Seck n'a pas lésiné sur les moyens à l'heure de s'offrir son nouveau jouet. Un ULM (ultra-léger motorisé) privé XL (petit modèle) pour son anniversaire. La star sénégalaise a testé pour un court trajet son nouveau bijou plein de confort et proche de toutes commodités. Une capacité pouvant aller jusqu'à seulement deux passagers. L'appareil comporte tout le confort pour un voyage à deux, avec Sokhna Aïdara, en toute sérénité. Est-ce qu'il s'agit d'un moyen de transport pour rallier le Cices le 28 avril.

Wait and see...